Çakalların oyunu merakla izlendi
Niğde'de iki çakalın aralarındaki oyun vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
- 17.09.2023 17:48
- Güncelleme: 17.09.2023 17:48
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de iki çakalın aralarındaki oyun vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Niğde merkez Efendibey Mahallesi Ayhan Şahenk Mezarlığı karşısındaki boş arazide iki çakalın oyun oynadığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çakalların sağa sola koşarak birbirlerini kovalaması vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.
İHA
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