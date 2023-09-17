Çakalların oyunu merakla izlendi

Niğde’de iki çakalın aralarındaki oyun vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Niğde merkez Efendibey Mahallesi Ayhan Şahenk Mezarlığı karşısındaki boş arazide iki çakalın oyun oynadığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çakalların sağa sola koşarak birbirlerini kovalaması vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.