Çaldığı elektrik kablolarını araca yüklerken suçüstü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çaldığı iletişim ve elektrik kablolarını araca yükleyen bir kişi suçüstü yakalandı.

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  • 29.12.2022 15:05
  • Güncelleme: 29.12.2022 15:10
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Çaldığı elektrik kablolarını araca yüklerken suçüstü yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çaldığı iletişim ve elektrik kablolarını araca yükleyen bir kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma ekiplerince yapılan devriye sırasında demir kesme makasıyla kestiği iletişim ve elektrik kablolarını araca yükleyen bir kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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