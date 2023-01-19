Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

Kayseri’de bir otomobilden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, çalınan silah toprağa gömülü halde, paraların olduğu çanta da kömürlükte bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekipler, ilçede bir otomobilden çalınan para ve silah olayıyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli şahsı ve yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanırken, ekiplerde evde arama yaptı. Şahsın otodan çaldığı 40 bin 987 TL para dolu çanta kömürlükte ele geçirilirken, çalınan silah da gömüldüğü topraktan çıkarıldı. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.