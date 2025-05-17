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  • Çalıksoy: 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 466 Bin Liralık pastırma almış'

Çalıksoy: 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 466 Bin Liralık pastırma almış'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyaretinde 466 bin TL'lik bir pastırma alımını gördük. Bu da belgeleri orada belediyemizde mevcut.' dedi.

Çalıksoy: 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 466 Bin Liralık pastırma almış'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çalıksoy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyaretindeki pastırma alımına değinerek; "Diğer bir konu 2024 yılı içerisinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyaretinde 466 bin TL'lik bir pastırma alımını gördük. Bu da belgeleri orada belediyemizde mevcut. Bu 466 bin TL'lik pastırma alımının kamuoyuyla paylaşılmasını, kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesini talep ettik" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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