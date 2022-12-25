Çalıksoy, Kepez kavşağının iyileştirilmesini talep ediyor

İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy dün sabah saatlerinde Kepez Kavşağında meydana gelen kazada, yeni bir kaza yaşanmaması adına kavşağın iyileştirilmesini talep ederken yaklaşık 300 metre mesafede olan başka bir kavşağın da hiçbir işlevi olmadığını belirtti. Ayrıca Başakpınar Mahallesi girişindeki kavşağında yolcuların güvenliği için düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Kepez Kavşağında açıklamalarda bulunan İYİ Partili Çalıksoy “Burası Mengicek, Kepez, Maraçak, Sosun, Örencik, Yamaçlı ve Çömlekçi mahallelerimize giden bir yol daha ötesi de var burası Tomarza Köylerine de uzanır. Dün bu bölgede kazalar meydana gelmesinden dolayı kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bugün bir kez daha açıklama yapma gereği duyduk. Gördüğünüz gibi bu kavşak standartlara uygun olmadığından dolayı giriş çıkışlarda araçlar sıkıntı yaşıyor. Kaza riski yüksek oranda. Biz bu kaza riskini ortadan kaldırmak için bu kavşağın iyileştirilmesini standart hale getirilmesini talep ediyoruz. Biz 4 yıldır, göreve seçildiğimiz günden beri bu kavşaklarla ilgili açıklama yapıyoruz. Hiçbir yetkiliye sesimizi duyuramadık. Kavşakların yapıldığı günden beri bu sıkıntı var. Biz Karayollarını, Belediyeyi uyardık. Ancak halkımızın sesine kimse kulak vermedi. Burada gördüğümüz sıkıntıyı İYİ Parti Meclis Üyeleri olarak değişik defalar gündeme taşımamıza rağmen hiçbir yetkili ilgilenmedi. Ama maalesef içinde bulunduğumuz yönetim anlayışı ne burada bir inceleme yapmıştır ne bu sıkıntıyı görmemiştir. Ben buradan Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e bir çağrıda bulunuyorum; lütfen buradaki sıkıntıyı yerinde inceleme yaparak tespit edin. Gerçekten burada bir sıkıntı var mı yok mu görün. Halkımız adına çağrıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Diğer bir kavşağın herhangi bir güzergaha bağlantısı olmadığını belirten İYİ Partili Çalıksoy “Az önce Kepez kavşağındaydık. Burada bir kavşak var. Ama bu kavşak herhangi bir mahalleye herhangi bir güzergaha çıkışta yok girişte yok. Sadece kavşak var. Kavşağın herhangi bir bağlantısı yok. Kepez kavşağında olması gereken kavşak burada. Herhangi bir işlevi olmayan bir yerde. Biz buradaki kavşağın aynı şekilde aynı yerde aynı standartlarda kepez kavşağında da olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Burada aynı şekilde Başakpınar Kavşağı diyen İYİ Partili Çalıksoy “Burada da aynı kaza riski var. Biz buranın da az önceki kavşak gibi yapılmasını istiyoruz. Yoğun giriş çıkışlar var. Yolcularımızın, sürücülerimizin seyahat etmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Yetkililerden İYİ Parti Meclis Üyesi olarak Millet İttifakı olarak çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. İnşallah sonuca kavuştururlar. Kavuşturmazlarsa da bizim milletimize sözümüz var. İYİ Parti olarak çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.