Çalılık alanda yangın: 40 dönüm arazi kül oldu

Melikgazi ilçesinde bulunan çalılık alanda çıkan yangında 40 dönüm arazi küle döndü. 

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  • 18.07.2023 18:58
  • Güncelleme: 18.07.2023 18:58
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Çalılık alanda yangın: 40 dönüm arazi kül oldu

Yangın, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Işıktepe Sokak'taki çalılık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken 40 dönüm arazi küle döndü.

1ha

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