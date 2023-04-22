Çalımbay: 'Hedefimiz Antalya maçını kazanmak'

DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya'da bizi zor maç bekliyor. Bunun farkındayız. Trabzonspor galibiyeti ile yaşamayacağız onu unuttuk. Bizim tek hedefimiz Antalyaspor maçı dedi.

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  • 22.04.2023 10:37
  • Güncelleme: 22.04.2023 10:37
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Çalımbay: 'Hedefimiz Antalya maçını kazanmak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Antalya’da bizi zor maç bekliyor. Bunun farkındayız. Trabzonspor galibiyeti ile yaşamayacağız onu unuttuk. Bizim tek hedefimiz Antalyaspor maçı" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor’u 4-1 yendikleri maçı değerlendiren Çalımbay, oyun disiplinlerini hiç bozmadan maça başladıklarını söyledi. Çalımbay, "Gol atmak için ne gerekiyorsa yaptık ve galibiyet için oynadık. Bizim hedefimiz oydu. Maçın başından sonuna kadar çok iyi oyun oynadık. Çok pozisyon yakaladık ve kaçırdıklarımız oldu. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık. Trabzonspor 10 kişi kalınca daha da avantaj yakaladık. Bazen 10 kişi takıma karşı oynamak çok zordur ama biz nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık." diye konuştu.

“Trabzon galibiyetini unuttuk”

Ligde pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor maçını da değerlendiren Çalımbay, "Antalyaspor iyi bir takım. Bana göre ligde zayıf bir takım yok. Antalya’da bizi zor maç bekliyor. Bunun farkındayız. Biz Trabzonspor galibiyeti ile yaşamayacağız onu unuttuk. Bizim tek hedefimiz Antalyaspor maçı. Orda da oyunumuzun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Herkesin temposunun ve kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor ki oradan iyi bir şekilde dönelim. Ligde iyi bir duruma geldikten sonra hedefimiz Türkiye Kupası. Fenerbahçe ile peş peşe 3 tane maç oynayacağız. O maçlar da bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

“Taraftar çok önemli”

Ligde geride kalan haftalarda taraftara çok ihtiyaç duyacaklarının altını çizen Çalımbay, şunları söyledi:

"Kendi sahamızda oynayacağımız maçların hepsi kritik maçlar. Biz Türkiye Kupası’nı kazanırken, Avrupa kupalarına giderken hepsinde taraftarımızla birlikteydik. Onların desteği ile çok güzel şeyler gerçekleştirdik. Taraftar çok önemli. Sezon sonuna kadar takımımızın yanında olmaları gerekiyor."

İHA

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