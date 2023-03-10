Çalımbay: 'Rövanş maçı bambaşka olacak'

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 1-0'lık Fiorentina mağlubiyetinin ardından, 'Bu maçın ilk yarısıydı. İkinci yarısını Sivas'ta oynayacağız. Artık rakibimizi çok iyi tanıyoruz. Sivas'taki maç bambaşka bir maç olacak. Çok güzel bir maç olacak, inşallah kazanan biz olacağız dedi.

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  • 10.03.2023 01:42
  • Güncelleme: 10.03.2023 01:42
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Çalımbay: 'Rövanş maçı bambaşka olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 1-0’lık Fiorentina mağlubiyetinin ardından, “Bu maçın ilk yarısıydı. İkinci yarısını Sivas’ta oynayacağız. Artık rakibimizi çok iyi tanıyoruz. Sivas’taki maç bambaşka bir maç olacak. Çok güzel bir maç olacak, inşallah kazanan biz olacağız" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina’ya 1-0 yenildikleri maçın ardından Artemio Franchı Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Biz iyi bir takıma karşı oynadık. Bunun dışında da gerçekten mükemmel bir taraftara sahipler. Onların da desteğiyle bize baskı kurmaya çalıştılar ama biz bugün iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Ortada bir maçtı. Onlarda kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Şanssızlığımızdan dolayı gol yedik. Bu maçın ilk yarısıydı. İkinci yarısını Sivas’ta oynayacağız. Artık rakibimizi çok iyi tanıyoruz. Sivas’taki maç bambaşka bir maç olacak. O maça bizim taraftarımızı da dört gözle bekliyoruz. Onlarında katkısıyla biz buradan iyi bir şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz. Kendi sahamızda mutlaka iyi bir netice alacağız, ben buna yürekten inanıyorum. Hem oyuncularıma hem de taraftarlarımıza güveniyorum. Çok güzel bir maç olacak, inşallah kazanan biz olacağız” diye konuştu.

“Ortada geçen bir maç oldu”

Bir gazetecinin, “İlk yarıya göre ikinci yarı daha iyi oynadı Sivasspor. İlk yarıda ne eksikti sizce?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Rakibi tanımadığınız için mutlaka bir çekingenlik olabiliyor. Biz hiçbir zaman ezilmedik ve oyundan da kopmadık. Gayet ortada geçen bir maç oldu. Biz de onlara net pozisyon vermedik. Baktığınız zaman iki takımın da net bir şekilde birbirine üstünlüğü yok. Şans rakip takımdan yana oldu. Biz bunu telafi etmek için ne gerekirse yapacağız. Oynadığımız oyunun üstüne mutlaka çıkacağız. Çıkmamız da gerekiyor eğer maçı kazanmak istiyorsak. Bunu da ben Sivas’ta gerçekleştireceğimize inanıyorum” yanıtını verdi.

İHA

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