Çalımbay'dan fikstür tepkisi!

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın gününe tepki göstererek, 2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor. Neden bu kadar kısa sürede veriyorlar maçı ben anlamıyorum dedi.

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  • 29.01.2023 20:26
  • Güncelleme: 30.01.2023 15:49
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Çalımbay'dan fikstür tepkisi!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın gününe tepki göstererek, "2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor. Neden bu kadar kısa sürede veriyorlar maçı ben anlamıyorum" dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

İlk olarak ligde cumartesi günü Adana Demirspor ile oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları maçı değerlendiren Çalımbay, "İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık. Biraz sıkıntılı geçti. Net bir gol pozisyonu vermedik ve karambolden bir gol yedik. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Pozisyona da girdik, gol de attık ancak beklemediğimiz bir gol yedik. İkinci yarı sonuna kadar mücadele etti arkadaşlarımız. İlk yarı da ikinci yarı kadar mücadele etseydik, kazanabileceğimiz bir maçtı. Maçı deplasmanda oynadık. Haklı olarak taraftarımız da az geldi. Adana Demirspor taraftarı daha çoktu o da deplasman havası yaşattı. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için bizim her maçımız çok önemli" diye konuştu.

Neden bu kadar kısa sürede maç veriyorlar?

Adana Demirspor maçının hemen ardından 2 gün sonra Alanyaspor ile oynayacak olmalarını eleştiren Çalımbay, "Deplasmana gideceğimiz belli. Burası Sivas. Burada uçaklar kalkmıyor zaman zaman. 2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor. Bu bize hem yorucu hem de yolculuklardan dolayı sıkıntılı geliyor. Geliyoruz 4 gün sonra da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Neden bu kadar kısa sürede veriyorlar maçı ben anlamıyorum. Yarın uçak kalkmazsa, başka uçak yok. Alanya’ya buradan otobüs ile gitmemiz imkansız. Bu konunun biraz daha fazla üstüne düşerse arkadaşlar biz de doğru düzgün gideriz maçlarımıza ifadelerini kullandı.

İHA

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