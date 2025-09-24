Çalınan parası ve köpeğine kavuştu
Kayseri'de polis ekiplerince İldem Yavuz Selim Mahallesi'nde eve zorla girerek 400 bin TL değerinde ziynet eşyaları ve evde bulunan bir adet cins köpeği çalan A.C.(40) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Melikgazi İlçesi İldem Yavuz Selim Mahallesi'nde eve zorla girerek 400 bin TL değerinde ziynet eşyaları ve bir adet cins köpeği çalarak olay yerinden kaçtığı tespit edilen A.C.(40) saklandığı adreste polis ekiplerince yakalandı.