Çalıntı forkliftle girdiği kuyumcuyu soyup eşekle kaçan şahsa 9 yıl 7 ay hapis

Kayseri’de çalıntı forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan bir miktar altın çaldıktan sonra eşekle kaçan sanık 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 9 Şubat tarihinde Melikgazi İlçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini ve camlarını kırıp, 150 gram altını aldıktan sonra eşekle kaçan M.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Polis ekipleri şüphelinin forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak içeri girdiğini, altınları çaldıktan sonra eşekle kaçtığımı belirledi. Şahıs hakkında, ‘mala zarar verme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı’ suçlarından dava açıldı. Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada sanık M.Ç., “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Beraatimi istiyorum. Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama 'taka' deyince babam altınların yerini anladı. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu belli" diye belirtti. Sanık ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘mala zarar verme’ suçundan 10 ay, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi.