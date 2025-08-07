Çalışırken silahlı saldırıya uğrayan döner ustası yaralandı

  • Haberler
Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde döner ustası H.Ç. çalıştığı iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi Gazeli Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Döner ustası H.Ç. çalıştığı esnada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı döner ustası hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden araçla kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Merkezi

