Cam Seyir terası son aşamada

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde Bünyan'da tamamlanma aşamasına gelinen 'Kayabaşı Cam Seyir Terası' projesinde son durumu yerinde inceledi.

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  • 05.12.2022 10:34
  • Güncelleme: 05.12.2022 11:22
Cam Seyir terası son aşamada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde Bünyan’da tamamlanma aşamasına gelinen ‘Kayabaşı Cam Seyir Terası’ projesinde son durumu yerinde inceledi.

16 ilçenin her birinde kırsal mahalleler dâhil dokunmadık alan bırakmamaya, merkezdeki imkânları kırsalda da hayata geçirmeye gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yün halıları, gilaburusu ve tarihi yapıları ile ünlü Bünyan ilçesindeki hizmetlerine, yenilikçi projeleriyle devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede geçtiğimiz aylarda projelendirilerek yapımına başlanan ve tamamlanma aşamasına gelen, vatandaşlara Bünyan ilçesini zirveden izleme fırsatı sunacak Kayabaşı Cam Seyir Terası Projesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında Büyükkılıç’a, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve müdürler eşlik etti. Kayabaşı Cam Seyir Terası ve etrafında yapımında tamamlanma aşamasına gelinen park, bahçe ve piknik alanı donatılarını inceleyen Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda gelinen son durum hakkında ilgililerden bilgi aldı. Seyir terası üzerinde açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, bu projenin Bünyan’a ayrıcalık katacağına inandığını ifade ederek, “Bünyan Kayabaşı bölgesindeyiz. Gerçekten buradan Bünyan’ımız ayrı bir güzel görünüyor. Daha doğrusu ova ayrı bir güzel gözüküyor. Tamamlanma aşamasında olan cam terasımız ile bir hem seyir ortamı hem de bir keyif ortamı, yeme içme mekânlarıyla, dinlenme imkânlarıyla Bünyan’ımıza ayrıcalık katacağına inanıyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayabaşı Cam Seyir Terası’nın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Sayın Valimize desteklerinden dolayı, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Bünyan Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Başkanlarımız burada bir olmazı olur hale getirdiler. Hem görsel açıdan hem Bünyan’ımıza bir keyif ortamı oluşturma açısından güzel bir yapı ortaya çıktı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da projede sona geldiklerini belirterek, “Bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Sona geldik, Kayabaşı Cam Seyir Terası Kayseri’ye ayrı bir hava katacak. Bünyan’ımızı da güzelleştirecek. Yerli turist açısından veya yabancı turist açısından çok önemli bir nokta olacak. Ben inanıyorum, insanlar gelip burada keyiflice çaylarını, kahvelerini yudumlayacaklar. Yudumlarken de ilçeyi, güzel Bünyan’ımızı, yeşil Bünyan’ımızı seyredecekler. Memduh Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, beraberindekilerle teras üzerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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İHA

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