Cam silen şahıslarla sürücü kavga etti

Melikgazi İlçesi'nde kırmızı ışıkta duran araçların camlarını silerek para isteyen şahıs ile bir araç sürücüsü kavga etti.

PAYLAŞ
  • 24.06.2023 22:43
  • Güncelleme: 24.06.2023 22:43
  • 53
Cam silen şahıslarla sürücü kavga etti

Kayseri’de trafiğin yoğun olduğu saatlerde belirli noktalara gelerek araçların camlarını silen ve bunun karşılığında para isteyen şahıslarla ilgili Emniyet Müdürlüğü yoğun şekilde uygulama yapsa da polis ekipleri gittikten sonra tekrar trafik lambalarının yanına gelen cem silen şahıslar trafiği tehlikeye atmaya ve haksız kazanç elde etmeye devam ediyor. Bugün Melikgazi İlçesi Orgeneral Eşraf Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan AVM önündeki trafik lambalarında durarak cam silen şahıs bir araç sahibinin itirazına rağmen cam silmeyi sürdürmesi sözlü tartışmaya neden oldu. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. 

Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredekiler kavgayı yatıştırdı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes KSS'de Mali Genel Kurul tamamlandı

Erciyes KSS’de Mali Genel Kurul tamamlandı

Abdulkadir Bitigen 20 maç yönetti

Abdulkadir Bitigen 20 maç yönetti

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, üyelerine susmaları için dut yedirdi

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, üyelerine susmaları için dut yedirdi

'Talas Kurban Pazarı'nda büyük bir hizmet yapılmış'

'Talas Kurban Pazarı'nda büyük bir hizmet yapılmış'

Millet Bahçesi'ndeki büfeler ihaleye çıkıyor

Millet Bahçesi'ndeki büfeler ihaleye çıkıyor

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cam silen şahıslarla sürücü kavga etti

Cam silen şahıslarla sürücü kavga etti

ERÜ personelinin yaptığı eylem sonrası Rektörlükten açıklama

ERÜ personelinin yaptığı eylem sonrası Rektörlükten açıklama

DAHA FAZLA
İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Boydak, tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Boydak, tutuklandı

Hayvan pazarında alıcı ve satıcı arasında uzun süren pazarlık: 58 bin lirada el sıkıştılar

Hayvan pazarında alıcı ve satıcı arasında uzun süren pazarlık: 58 bin lirada el sıkıştılar

İYİ Parti GİK listesinde Ataş yok, Sungur var

İYİ Parti GİK listesinde Ataş yok, Sungur var

Gelinlik koçlar kurban pazarında yerini aldı: En düşük 10 bin lira

Gelinlik koçlar kurban pazarında yerini aldı: En düşük 10 bin lira

Başkan Ali Çamlı'dan beklenmedik 'bırakırım' çıkışı

Başkan Ali Çamlı’dan beklenmedik ‘bırakırım’ çıkışı