Cam silen şahıslarla sürücü kavga etti

Kayseri’de trafiğin yoğun olduğu saatlerde belirli noktalara gelerek araçların camlarını silen ve bunun karşılığında para isteyen şahıslarla ilgili Emniyet Müdürlüğü yoğun şekilde uygulama yapsa da polis ekipleri gittikten sonra tekrar trafik lambalarının yanına gelen cem silen şahıslar trafiği tehlikeye atmaya ve haksız kazanç elde etmeye devam ediyor. Bugün Melikgazi İlçesi Orgeneral Eşraf Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan AVM önündeki trafik lambalarında durarak cam silen şahıs bir araç sahibinin itirazına rağmen cam silmeyi sürdürmesi sözlü tartışmaya neden oldu. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredekiler kavgayı yatıştırdı.