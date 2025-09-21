Çamaşır suyu zehirlenmesine dikkat: Hayati risk taşıyor

  • Haberler
Ev temizliğinde en sık kullanılan kimyasallar arasında yer alan çamaşır suyu, yanlış kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hafta sonunu evinde temizliğe ayıran vatandaş ise çamaşır suyunun ne gibi sorunlara yol açabileceğini araştırıyor.

Ev temizliğinde en sık kullanılan kimyasallar arasında yer alan çamaşır suyu, yanlış kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle çamaşır suyu ile tuz ruhu veya farklı temizlik ürünlerinin karıştırılması sonucu ortaya çıkan klor gazı, zehirlenmelere hatta ölüme sebep olabiliyor. Çamaşır suyu ile tuz ruhu veya farklı temizlik ürünlerinin karıştırılması sonucu ortaya çıkan klor gazı, zehirlenmelere hatta ölüme sebep olabiliyor. Göğüs hastalıkları uzmanları, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin (astım, KOAH, kalp hastalığı) bu gazdan daha ağır etkilenebileceğini vurguluyor. Küçük çocuklar ve yaşlılar da risk grubunda.

Çamaşır suyu zehirlenmesinde en sık görülen belirtiler şunlar:
Boğaz ve gözlerde yanma
Şiddetli öksürük ve nefes darlığı
Baş ağrısı, mide bulantısı
Göğüs ağrısı ve ileri vakalarda akciğer ödemi

Alınması Gereken Önlemler şunlar:
Çamaşır suyu tek başına kullanılmalı, başka kimyasallarla karıştırılmamalı.
Temizlik sırasında ortam mutlaka iyi havalandırılmalı.
Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı.
Etiketlerdeki uyarılar dikkate alınmalı.

Haber Merkezi

