Çamaşır suyu zehirlenmesine dikkat: Hayati risk taşıyor

Ev temizliğinde en sık kullanılan kimyasallar arasında yer alan çamaşır suyu, yanlış kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle çamaşır suyu ile tuz ruhu veya farklı temizlik ürünlerinin karıştırılması sonucu ortaya çıkan klor gazı, zehirlenmelere hatta ölüme sebep olabiliyor. Göğüs hastalıkları uzmanları, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin (astım, KOAH, kalp hastalığı) bu gazdan daha ağır etkilenebileceğini vurguluyor. Küçük çocuklar ve yaşlılar da risk grubunda.

Çamaşır suyu zehirlenmesinde en sık görülen belirtiler şunlar:

Boğaz ve gözlerde yanma

Şiddetli öksürük ve nefes darlığı

Baş ağrısı, mide bulantısı

Göğüs ağrısı ve ileri vakalarda akciğer ödemi

Alınması Gereken Önlemler şunlar:

Çamaşır suyu tek başına kullanılmalı, başka kimyasallarla karıştırılmamalı.

Temizlik sırasında ortam mutlaka iyi havalandırılmalı.

Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı.

Etiketlerdeki uyarılar dikkate alınmalı.