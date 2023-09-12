Çamaşır Yıkama Merkezi'nin Kapasitesi Genişletildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çamaşır Yıkama Merkezine yeni çamaşır makineleri eklenerek kapasitesi arttırıldı.

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  • 12.09.2023 10:41
  • Güncelleme: 12.09.2023 10:53
Çamaşır Yıkama Merkezi'nin Kapasitesi Genişletildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çamaşır Yıkama Merkezine yeni çamaşır makineleri eklenerek kapasitesi arttırıldı.

Büyükşehir belediyesi tarafından kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, derslerine daha fazla zaman ayırmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen Çamaşır Yıkama Merkezi’nin kapasitesi artırıldı. Ayrıca yeni çamaşır makineleri eklenen merkezde ücretsiz olarak yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin çamaşırlarını yıkamaya devam edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 3 yılda 5 bin 500 öğrenciye hizmet verirken, bunu daha fazla artırdıklarını ve kapasiteyi genişlettiklerini ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç; “Şu anda Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çamaşırhanedeyiz. Ara ara Memduh başkanımız ziyaret ediyor ve öğrencilerimizle hasbihal ediyordu. Öğrencilerimizin talebi üzerine, Memduh Başkanım talimatlarıyla 5 bin 500 öğrenciye hizmet verirken, bunu daha fazla arttırdık” dedi. 4 günlük kısa sürede ekipleriyle birlikte gece gündüz çalışarak çamaşırhanenin kapasitesini 40 metrekare alandan 180 metrekare alana çıkardıklarını vurgulayan Kılıç, “Makinelerimizi genişlettik, büyüttük ve ekstradan da şu anda bir sanayi tipi makine koyacağımız şekilde alt yapısını, elektriğini ve mekaniğini hazırladık ve tesisimize kazandırdık. Sanayi tipi makine de geldikten sonra buranın kapasitesi yüzde 80 gibi bir artış meydana geldi. Bu artışla beraber üniversite öğrencilerimize gece gündüz şekilde çamaşırhane hizmet verecek diye düşünüyorum. Bu konuda da başkanıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. KAYMEK Akademi Tesis ve Çamaşırhane Yıkama Merkezi Sorumlusu Yasemin Görücü ise, tesisin büyütülüp, ek çamaşır makineleriyle daha fazla hizmet vereceğini ifade ederek, 2019 yılında başlayan çamaşır yıkama hizmetinin kapasitesinin genişletilerek devam ettiğini ve sanayi tipi makinelerle daha da büyüyeceğini dile getirdi. 2019’da başlayan çamaşırhane hizmetinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Görücü şöyle konuştu;

“3 yıl içerisinde 5 bin 500 öğrenciye hizmet verdik. Pandemi sürecinde zaten kapalı tesisimiz, o sürecin dışında verdiğimiz hizmet bu. Şu ana kadar da 138 bin çamaşır yıkandı burada. Bundan sonraki aşamalarda da tesisimizin biraz daha büyütülerek ek çamaşır makineleriyle daha fazla hizmet vermeye gayret edeceğiz. Sanayi tipi makinemiz geldiğinde de çocuklarımız en azından yorgan, battaniye gibi şeyler de yıkamamızı istiyorlar. O da gelirse hizmet alanımız daha da büyüyecek, genişleyecek inşallah. Burada Memduh Başkanıma son derece müteşekkirler öğrencilerimiz. İnşallah da çok daha güzel hizmetlerle biz Kayseri öğrencilerine hizmet vermek için buradayız. Çok teşekkür ederiz.”

Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz çamaşır yıkama hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren gençler de, bir öğrenci için çok gerekli olan bu uygulama nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde Motor Bakım 3’üncü sınıf öğrencisi olan Özkan Buğra Atçı, Kredi Yurtlar Kurumu’nda kaldığını ve yurtta kıyafet kaybolma, yıkama derdi, asma derdi sıkıntılı olduğu için sürekli çamaşır yıkama merkezini kullandığını kaydederek, “Arkadaşların tavsiyeleriyle beraber burayı öğrendim. Çamaşırı veriyorum, bir gün içinde yıkanıp, kurulanıp, tertemiz bana bırakılıyor. Çok çok iyi hizmet bence ki evde kalan fark etmez, yurtta kalan fark etmez herkes için yararlı bir hizmet. Bir de ücretsiz olduğu için çok daha yararlı ve iyi. Burayı çok beğeniyorum. Bence böyle devam etmesi lazım. Kayseri, öğrenci şehri. Buradan başkan beye teşekkürlerimi sunuyorum.”

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İHA

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