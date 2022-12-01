Çamaşır Yıkama Merkezi Takdir Topluyor

Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine destek için ücretsiz hizmete sunduğu ve öğrencilerin önemli bir ihtiyacını gideren Çamaşır Yıkama Merkezi, yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 bin 350 öğrenciye hizmet veren Çamaşır Yıkama Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, öğrencilerle bir araya geldi.

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  • 01.12.2022 11:08
  • Güncelleme: 01.12.2022 11:41
Çamaşır Yıkama Merkezi Takdir Topluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine destek için ücretsiz hizmete sunduğu ve öğrencilerin önemli bir ihtiyacını gideren Çamaşır Yıkama Merkezi, yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 bin 350 öğrenciye hizmet veren Çamaşır Yıkama Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Kentte hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gayret eden Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şirketleri sık sık ziyaret ederek, hizmetleri yerinde inceliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine destek için 2019’da ücretsiz olarak hizmete sunduğu Çamaşır Yıkama Merkezi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle bir araya geldi. Büyükkılıç, öğrencilerden merkez hakkında görüşlerini aldı. Genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediyesi’nin Çamaşır Yıkama Merkezi, sadece 29 günde 550 öğrencinin 11 bin 500 parça çamaşırını yıkadı. Merkezden bugüne kadar yararlanan öğrenci sayısı ise 3 bin 350 olarak kayıtlara geçti. Çamaşır Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, burada öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, Çamaşır Merkezi’nden çok memnun olduklarını ifade ederken, Çamaşır Yıkama Merkezi’nin hizmetlerinin çok iyi olduğunu, kıyafetlerin daima tertemiz çıktığını ve ütülenerek katlandığını söylediler. Sürekli, Çamaşır Yıkama Merkezi’nden yararlandıklarını dile getiren öğrenciler, Başkan Büyükkılıç’a proje için teşekkür ettiler.

Öte yandan öğrencilerle sıcak ve samimi bir ortam oluşturan ve onlarla sohbet eden Büyükkılıç, öğrencilere daha fazla çalışmaları ve başarılı olmaları tavsiyesinde bulunarak, “Hep daha fazlasını hak ediyorsunuz. Daha çok çalışın, daha çok başarılı olun. Değerlerimizle buluşun. Sizi korumak, kollamak, gözetmek bizim görevimiz. Bu felsefeyle sizin büyükleriniz, ağabeyleriniz ablalarınız hizmet eder, dua alırlar” dedi.

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İHA

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