CHP'li Meclis Üyesi Başardı: 'Cami Alanının, Akaryakıt İstasyonuna Çevrilmesi Meclis Kararını Mahkeme İptal Etti'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nde cami alanının akaryakıt istasyonuna çevrilmesine yönelik imar değişikliğinin mahkeme tarafından iptal edildiğini açıkladı. Çalıksoy, kamu yararına yapılan bu itirazın sonucunda halk adına önemli bir kazanım elde edildiğini belirterek, benzer uygulamalara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak: “Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Ekim 2024 toplantısında aldığı bir kararla, Ambar Mahallesi, 13 bin 854 ada, 4 nolu parselde bir imar değişikliğine gitmiştir. 1 bölü 5000'lik Nazım İmar Planı, 1 bölü binlik uygulama İmar Planı'ndan cami alanı olarak ayrılan alanı parseli, imar değişikliği yapılarak, 2024 Ekim ayı meclis toplantısında oy çokluğu ile imar değişikliği yapılarak Akaryakıt İstasyonu'na çevrilmiştir. Biz o günkü mecliste de bu değişikliğe itiraz ettik, Cumhuriyet Halk Partisi olarak itiraz ettik ve daha sonrası süreçte gerekli itirazlarımızı yaptık. Ve en son itirazımız da Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması talebinde bulunduk. Geldiğimiz noktada, bu yapılan imar değişikliğinde, cami alanının Akaryakıt İstasyonu'na çevrilen imar değişikliğindeki yanlışlık mahkemeden dönmüş oldu. Biz, kamu adına bu çalışmaları yürüteceğimizi halkımıza söz verdik ve halkımıza söz verdiğimiz noktada kamu yararına itirazlarımızı, muhalefetimizi gerektiği şekilde yapmaya gayret ediyoruz ve devam edeceğiz. Burada belediyemizin, meclisimizin oy çokluğu ile aldığı kararın doğru olmadığını mahkemede halkımız adına ispatlamış olduk. Bundan sonra da aynı çalışmaları devam ettireceğiz. Son meclis toplantımızda, Talas ilçemizde çok önemli bir imar değişikliğine gidilerek, yine oy çokluğu ile Talas ilçesindeki bir parselde 1 bölü 5 binlik İmar Planı'nda özel okul alanı ve belediye hizmet alanı olarak ayrılan bir parselin yine oy çokluğu ile bir imar değişikliği yaparak konut alanına çevrildiğini görüyoruz. Burada da kişiye özel bir değişiklik olduğundan dolayı, gerekli itirazları yapıp, gerekli halkımız adına bütün yasal haklarımızı kullanacağımızı buradan halkımıza beyan istiyorum” ifadelerini kullandı.