Cami cinayetinde zanlısı Y.Ş. tutuklandı

Selçuklu Mahallesi'nde camide namaz kılan Ş.T.'yi öldüren Y.Ş. isimli şahıs 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi

Cami cinayetinde zanlısı Y.Ş. tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii içerisinde meydana gelen Kasten Öldürme konusunu gerçekleştirip olay yerinden kaçan şahıs ile ilgili olarak operasyon düzenledi. Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.Ş. isimli şahıs saklandığı ikamet adresinde yakalandı. Şahıs kasten öldürme suçundan çıkarıldığı  adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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