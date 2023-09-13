Cami faresi suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre hırsızlık için girdiği camide imama yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın camideki yardım kutusunu incelediği ve imamı görünce panik olduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

PAYLAŞ
  • 13.09.2023 10:28
  • Güncelleme: 13.09.2023 12:05
Cami faresi suçüstü yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre hırsızlık için girdiği camide imama yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın camideki yardım kutusunu incelediği ve imamı görünce panik olduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Terminal Camii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre M.İ., kilitli kapıyı zorlayarak camiye girdi. Üst kattan minberi kullanarak aşağı inen M.İ., burada bulunan bağış kutusunu ve imam odasını inceledi. Caminin kapısının zorlandığını fark eden imam M.A., içerideki M.İ.’yi görünce kapıyı kilitledi. İmamın ihbarı üzerine polis ekipleri camiye gelerek, M.İ.’yi gözaltına aldı. Şüpheli işlemler için karakola götürüldü. M.İ.’nin caminin üst katından minberi kullanarak aşağı inmesi, bağış kutusu ile imam odasını incelemesi ve imam M.A.’yı görünce panik olması ise caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"Caminin yardım sandığını açmaya zorlamış"

Olaya şahit olan cami cemaatinden Ali Aslan, “Camimizi devamlı kapalı tutarız, namaz vakitleri gelince açarız. Bir ses duyduk, yukarı çıktık. Yukarıya çıkış kapısının açık olduğunu gördük. Kontrol ettik ve içeride bir kişi olduğunu gördük. Hemen aşağı indik, emniyete haber verdik. Emniyetimiz de geldi ve şahsı aldı. Şahıs minberi kullanarak aşağı inmiş. Buraları kontrol etmiş, cami yardım sandığını açmaya zorlamış. Şu anda camimize verilmiş herhangi bir zarar yok” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Okul yolunda sıkı denetim

Okul yolunda sıkı denetim

Sefa'ya acı veda

Sefa'ya acı veda

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

6
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

DAHA FAZLA
Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Büyükşehir, 'Dijital Gençlik Merkezi' kuruyor

Büyükşehir, ‘Dijital Gençlik Merkezi’ kuruyor