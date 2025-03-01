Cami Kebir'de Teravih: Hafız Prof. Yavuz Hoca 35 yıldır hatimle teravih kıldırıyor

Kayseri’nin sur içi camilerinden olan ve 'Tanrı Uludur' yıllarından kalma isimlendirmeyle Ulu Camii yani Kayseri Cami Kebir, ilk adıyla Sultan Camisi Danişmentlilerin önemli eserlerinden biri.

Miladi 1135 yılında Danişment Emiri Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmıştır. Tuğla desenli geniş mimarisinin yüzyıllarca Kayseri kent sülietini tek başına süslediği minaresi şu anda beton yığınları arasından dikkat çekmese de aynı heybet ve ihtişamını muhafaza ediyor.

120 yıl öncesine kadar kentin dış surlarından göğe yükselen tek minare olması, bu Caminin ‘Ulu’luğundan kaynaklanıyor. Yaklaşık 1250 metrekare iç hacimli Ulu Camii, aynı zamanda bu kente uzun yıllar ‘Cuma Camisi’ hizmeti de yapmış.

Şehrin dini, ticari ve siyasi hayatı Ulu camiler etrafında şekilleniyor. Adeta kentin kalbi gibi hayat onun etrafında akmaktadır, bin yıldır. Hemen bitişiğindeki Melik Mehmet Gazi Türbesi ve Raşit Efendi Kütüphanesi, yanındaki medresesi ve Vezir Hanıyla beraber Kapalı Çarşıya geçişin merkezinde hep Ulu Camii var.

Sütunların kemerlerle birbirine bağlı olduğu iç mekanda mihrabın sağındaki başlıkları özenle işlenmiş taşıma mermer sütunların ve mihrabın solundaki duvarda bulunan yedi tuğlanın menkıbevi hikayesi bir çok insanın malumudur.

Kayserinin hatimle teravih kılınan mekanlarından biri olan Cami Kebir’de namaz kılabilmek için biraz erken davranmak gerekiyor. Teravihin hatimle kılınıyor olması, cemaatın caminin üçte ikisini doldurmasına engel olmamış. Özellikle genç insanların dikkat çekici sayıda olması ve teravihi hatimle kılma geleneğine alışmış olan şehrimizdeki yabancı uyruklu öğrencilerin burasını tercih etmesi, teravihe cihanşümul bir anlam katıyor.

Gündüz okunan Kuran-ı Kerim’in üçüncü cüzünün, tekraren her rekatta birer sayfa olarak okunması, Kur’an ikliminde insanı ayrı bir yolculuğa götürüyor.

Teravih süresince her iki rekatta bir selam veriliyor. Her selam sonrası cemaatten sınırlı sayıda eksilmeler olsa da cemaatin uyumuna engel olamıyor.