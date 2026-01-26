Cami Kebir'in etrafındaki yapılar yıkılıyor

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Kayseradar moderatör Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Cami Kebir’in etrafındaki yeni yapıların yıkılıp yerine tarihi dokuya uygun yerlerin inşa edileceğini belirtti.

Başkan Altuntuğ, Kayseri Kalesi’nin de içerisindeki kafelerin yıkıldığını ve yeni düzenlemelerle tarihi dokuya uygun kafeler inşa edileceğini vurguladı. Başkan Altuntuğ, “Her şehrin bir mimari kimliğinin olması lazım. Mimari kent rehberi gibi bir şeyimizin olması gerekiyor. Kent Konseyi olarak bununla ilgili raporlarımızı Büyükşehir Belediyesi’ne verdik. Kent rehberi şunu kastediyor: Kentinizde iş yerlerinin önündeki genişlik ne kadar olmalı, yeşil alanlardaki planlama nasıl olmalı, şehir bütününde tabela sistemi nasıl olmalı gibi bütün bunları yaparken de ‘hafıza’ dediğimiz yerleri de korumamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de çok ciddi bir örnek yaşandı. Uzun yıllar tarihi yok ederken ilk kez tarihin önündeki yeni yapıları kaldırdık ve Cami Kebir’de tarihin önünü açtık. Önümüzdeki günlerde, projenin devamında Cami Kebir’in etrafındaki başka yapılar da yıkılacak. Gökdelen diye tabir edilen iş merkezleri de yıkılacak. Onlar yıkılacak ve orada 2-2,5 katlı tarihi dokuya uygun iş yerleri, yeme-içme yerleri, satış yerleri oluşacak. Gönhanı, Vezirhanı, Bedesten, Pamukhan ve Kapalı Çarşı’nın tamamıyla ilgili çalışma düşüncesi var. Kalesi’nin içerisinde kafeler kaldırıldı. Kaytur tarafından oraya daha uygun bir kafe ortamı oluşturulacak. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tekrardan hafızamızı canlandıracağız” şeklinde konuştu.