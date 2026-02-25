Cami Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi'nde İnceleme

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, kadim kentin asırlara dayanan hafızasının yer aldığı Camikebir bölgesinde tarihî dokuyla uyumlu mimarisi ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla yükseliyor.

Büyükşehir’in kente değer katan önemli projeleri tüm hızıyla sürerken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da tüm projeleri yakından takip ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki son durumu yerinde inceleyerek bölgede faaliyet gösteren esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Cihat Türkmen ile Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık eşlik etti.

Büyükkılıç, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen bölgede uygulanan projede titizlikle sürdürülen çalışmaları inceleyerek, son durum hakkında Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Cihat Türkmen’den bilgi aldı.

Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap iş yerlerine yerleşen ve Camikebir bölgesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.