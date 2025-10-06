Cami Kebir önündeki engelli rampası ihlallerine tepki

Kayseri’nin çeşitli bölgelerinde vatandaşlar engelli rampası olmaması ya da vatandaşları arabaları ile engelli rampalarının önünü işgal etmesinden kaynaklı engelli vatandaşlar gidecekleri yere gidemiyor ve geçiş yapmakta zorluk çekiyor.

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Üyesi Kazım Sobacı Cabir Kebir önündeki engelli rampasına park edilen araçların engelli vatandaşlara zorluk yarattığını belirterek, “Burası Cami Kebir bölgesi. Bir engelli olarak ne zaman buraya geldiysek, engelli rampasının önüne aracını park etmiş duyarsız vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Cami Kebir'e bazen ibadet etmek, özellikle Cuma namazı kılmak için geliyoruz. Maalesef buraya sürekli araç park ediyorlar. Yani bir türlü camiye giriş yapamıyoruz. Öbür taraftan girelim diyoruz, o rampanın önüne de park ediyorlar. Engelli biri camiye gelmesin mi? Mesela yoldan gidelim diyoruz, orada da iniş rampası yok yani. Bunların düzeltilmesini önemle rica ediyoruz. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bizim adımıza, buradaki bir esnafın bile buraya park eden, arabanın sürücüsüne uyarıda bulunmasını istiyoruz. Bizim adımıza, ‘Arkadaş, ora engelli rampası, buraya park etme’ demesini bekliyoruz. Maalesef vatandaşımızdan o duyarlılığı göremiyoruz. Camiye giremiyoruz, gideceğimiz diğer yerlere gidemiyoruz. Yani bu rampalar konusu Kayseri'de çok sorunlu maalesef. Duyarsız şoförlerimiz var. Hepsini kastetmiyorum kesinlikle, ama duyarsız şoförlerimiz yüzde 80 oranında park ediyor.Sonra da ‘ya ne oldu ki, 5 dakika’ diyor, üstüne de adam bize hakaret ediyor ve hakaretvari konuşuyor.‘Polisi ara, halletsin’ diyorlar. Polisi arıyoruz, polis geç geliyor. Ceza yazıyor ama caydırıcı olamıyor. Yani bu konuda caydırıcılık istiyoruz. Kesin bir çözüm istiyoruz. Ama maalesef bunu, özellikle Kayseri'mizde, bulamıyoruz. Maalesef her insan bir engelli adayıdır. Arkadaşlarım var. Adam şofördü, kaza geçirmiş, omuriliği kırılmış, tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş. Yani bir saat sonraya kimsenin ümidi yoktur. Bir saat sonra bir insanın başına ne geleceği belli değil. Buna göre yaşamalarını ve buna göre duyarlılık göstermelerini istiyoruz vatandaşlarımızdan. Özellikle şoför arkadaşlarımızdan engelli rampalarına ve geçiş güzergâhlarımıza park etmemeleri konusunda duyarlılık göstermelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.