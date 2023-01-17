Cami musluğu hırsızlarına 7.5 yıl hapis cezası

Kayseri’de cami tuvaletlerinden musluk çalan 2 kişiye, yargılandıkları duruşmada ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Talas Belediyesi tarafından bakım onarım ve temizlik faaliyetleri yürütülen Tablakaya Camii tuvaletinden 1 adet musluk, 4 adet musluk bataryası, 1 adet su saati ve 1 adet Osmanlı musluğu çalan iki sanığın yargılanmasına devam edildi. Tablakaya Camii’nin tuvaletinden çeşitli sıhhi tesisat malzemesi çaldıkları tespit edilen iki sanık hakkında 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında karar çıktı. Sanıkların suçunu sabit gören mahkeme heyeti, sanıklara ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan, sanıkların başka umumi tuvaletlerden çaldıkları malzemelerle ilgili olarak görülen davalar da devam ediyor.