Camide darp etti

Olay, bugün öğle namazında Melikgazi ilçesi Hürriyet mahallesi Yeniköy Camiinde meydana geldi. İddiaya göre akli dengesi olmayan N.Ö. cami içine girerek önce namaz kıldıran cami imamı Erdoğan Ö.’ye daha sonra da kavgayı ayırmak isteyen cami cemaatinden Ömer A.’ya saldırdı. Dudağı patlayan ve burnundan yaralanan imam ve cemaatten Ömer A. ambulansla Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Darp edilen Ömer A. “Namaz kılıyorduk. Bir anda içeriye girdi. Önce imama saldırdı. Biz araya girdik. Bize de saldırdı. Mahallemizde akli dengesi olmadığını bildiğimiz bir kişi. Yaşanan arbedede hocanın burnu kırıldı. İkimiz de darp raporu aldık. Şikayetçiyiz” açıklamasını yaptı.

Polis, cami imamını ve Ömer A.’yı döven N.Ö.’yü her yerde arıyor.