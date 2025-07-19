Camide yaşanan cinayet sonrası Diyanet-Sen'den açıklama

Selçuklu Mahallesinde bulunan bir camide meydana gelen olayda, namaz kılmak için camiye gelen Ş.T.(63), Y.Ş. (32) isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay sonrası, Diyanet-Sen Kayseri şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Camiiler barışın ve rahmetin mekanıdır, şiddete yer yoktur. Bugün Kayseri’de bir camiide, cemaatle namaz kılındığı esnada yaşanan bıçaklı saldırı ve bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu vahim hadiseyi şiddetle telin ediyor, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Camiiler; Allah-u Teala’nın adının yüceltildiği, kulun Rabbiyle buluştuğu, kin ve nefretin değil, sevgi ve kardeşliğin hakim olduğu mukaddes mekanlardır. Kur’an-ı Kerim’de bu mabetlerin izzeti şöyle ifade edilir: 'Ve şüphe yok ki mescitler Allah’ındır' (Cin Sûresi, 18) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de mescitlerin huzur ve emniyet yerleri olduğunu bildirerek, bu mekanlarda yüksek sesle tartışmayı bile yasaklamışken, bir camiide cana kıyılması, sadece insanlık onurunu değil, mukaddesatımıza karşı da büyük bir saygısızlık ve saldırıdır. Bu elim hadise vesilesiyle toplumumuzu bir kez daha öfkeyi bastırmaya, kavgasız ve nezaketli bir dil kullanmaya, özellikle de camiilerimizde maneviyata, saygıya ve kardeşliğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. Camiiler, Allah’ın dokunulmaz kıldığı yerlerdir. Bu mukaddes mekanlarda kin değil merhamet, öfke değil dua, silah değil selam konuşmalıdır. Rabbimiz milletimizi ve mukaddesatımızı bu tür elim olaylardan muhafaza eylesin" ifadelerine yer verildi.