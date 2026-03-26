Camiide namaz kılarken öldürülen Ş.T.'nin cinayet zanlısına 16 yıl hapis

Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesinde 19 Temmuz tarihinde saat 17.00 sıralarında camide meydana gelen olayda Ş.T.(63), namaz kıldığı sırada Y.Ş. (32) isimli şahıs tarafından bıçaklandı. Ş.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirilen Y.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi ve hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan dava açıldı. Sanığın yargılanmasına bugün görülen duruşma ile devam edildi. Duruşma salonu önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Duruşmaya müştekiler katılmazken tutuklu sanık Y.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Daha sonra söz alan tutuklu sanık Y.Ş., “ Araştırılmasını istediğim bir şey yok. Ben eylemi savunmuyorum. Savunacak bir şey yok. Ben asker olarak bunun eğitimi aldım doğru. Ama onu kahramanlaştırarak mı tasarladım? Kötü bir tasarlama yaptım diyelim. Kaçışımı mı da mı planlayamazdım? Ben tasarlama yapmış olsaydım hukuk literatürüne giren bir şekilde kaçardım. Canavarca his deniyor. Ban parçalamış mıyım? Yakmış mıyım? İşkence mi yapmışım? Ben eylemi kasıtlı işlemedim. Cezamı çekmek istiyorum. Ailemin azmettirici olduğu söyleniyor. Maktul madem iyidi de onun yakınlarından bazıları neden başsağlığı diledi. Neden burada lehime tanıklık ettiler. Ben iki tarafın da ek süresini kabul etmiyorum” diye belirtti.

Son sözü sorulan sanık Y.Ş. “Reyhan yenge burada olsa kendisinden özür dileyecektim. Olmasın istemezdim ama oldu. İkimizin de ocağı söndü. Maddi olarak ömrüm vefa ettiği sürece gücüm nispetinde yardım etmek isterim. Kamu vicdanı ne gerekiyorsa razıyım” ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti sanık Y.Ş.’ye ‘kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.