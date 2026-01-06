Camiide namaz kılarken öldürülen Ş.T.’nin cinayet zanlısının yargılanmasına devam edildi



Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesinde 19 Temmuz tarihinde saat 17.00 sıralarında camide meydana gelen olayda Ş.T.(63), namaz kıldığı sırada Y.Ş. (32) isimli şahıs tarafından bıçaklandı. Ş.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirilen Y.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi ve hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan dava açıldı. Sanığın yargılanmasına bugün görülen duruşma ile devam edildi. Duruşma salonu önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşmaya müştekiler katılmazken tutuklu sanık Y.Ş. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen tanık, “Sanığın hiç bir suçu yok. Ş.T. küfürler ediyordu. Müzikçaları açar bağırta bağırta dinlerdi. Arada husumet vardı ama sanığın suçu yok. Olaydan bir hafta önce maktul park yeri yüzünden ağır küfürler etmiş. Maktul bize de aynı şeyleri yaptı. Sanık ve ailesi çok iyi insanlardı” diye belirtti.

Diğer sanık ise, “iki taraf arasında husumet vardı. Araç park olayında maktul bir hafta önce sanığı darbetti. Elinden ben aldım. Maktul, sanıklardan için ‘bebek katilleri’ dediği oluyordu. 2022 tarihinde sanık ve kardeşi maktulün evini basmışlardı” diye belirtti.

SANIK Y.Ş. İFADESİNİ DETAYLI OLARAK YENİDEN VERDİ

Bir önceki ifadesinde, “Ş.T. ile 2018 yılından beri husumetimiz var. Biz oraya 2018’de taşındık. Biz evi yap-satçıdan aldık. Ev önceden bunun kardeşininmiş. Biz ev değil, bela almışız. Bizim evimizi kendimde hak görmüş. İncir çekirdeğini doldurmayan şeylerden sorun çıkardı. Annemi dövdü. Çekirdek çitilmiş bahçesine atılmış, o nedenle kavga çıkardı. Sonra bunu yapanın onun kiracıları olduğu ortaya çıktı. Bir insan senede 10-15 kez kiracı değiştirir mi? Evinin arka bahçesine atılan izmaritler yüzünden kardeşime küfredip dövmüş. Kardeşimin atmadığı ortaya çıktı. Bir tanıdığımız bizim üzümü budamış. O da sökmüş bizim bahçeye atmış. Anneme küfürler etmiş. İki kez motorları çalındı onu da bizden bildi. Onun sürekli ailemi tehdit etmesi sonucu uzman çavuşluğu bıraktım. Ailem tehdit altındaydı, o sıra babam da yurt dışındaydı, yanlarına gelmek zorunda kaldım. Daha sonra babam geldi. Ben işçi olarak yurt dışına gidecektim. Araçla uğraşırken gördü. ‘Buraya gel konuşalım’ dedi. ‘Sizi burada oturtmam’ dedi. ‘Biz sizinle konuşamıyoruz’ dedim. ‘Sen beni görme ben seni görmeyim’ dedim. Evlerimizin arasında yer alan duvarın üstüne çit çektirdim. Yurt dışında çalışmak istedim. Vize işlemleri için Ankara’ya gittim. O ara zabıtayı aramış, bizden için ‘suyu kaçak, elektrikleri kaçak’ diye ihbarda bulunmuş. Sonra yine annemin üzerine yürümüş. Bana silah çekti. Ben de kapısına dayandım. Mahkemeye git -gel, git - gel işten atıldım. Mahkemelik olduk. Bana 18 Bin 500 TL ceza kesildi. Ödedim, bu mahkeme salonu dışında ‘bana para vermedi’ dedi. Ben kimseyi öldürme taraftarı değildim. Bana bunları yaşattı. Ben tasarlamadım. Ablamın bir durumu oldu. Evimiz cenaze evine döndü. Bunu maktul de öğrendi. ‘Çocuk katilleri’ dedi, ağır sözler söyledi. Oradan taşınmak istedik. Bir müteahhit ile anlaştık bütün paramızı verdik, müteahhit kaçtı. Taşınamadık da, kaçamadık da. Benim ikinci çocuğum oldu. Bir süre sonra da eşim ameliyat oldu. Eve geldik. Ben de evde yatıp uyuyordum. Misafir gelecekti ‘evi bulamadık’ dediler. Misafirler arabayı bunun kapısının oraya koymuş. Maktul küfür etmiş. O da arabayı çekmiş. Sonra gelenler bahçedeyken adam ağır küfürler etmiş. Babam ve kardeşim ile maktul kavga etti. Maktul annemi dövüyordu. Annem düştü. Benden için bırakın gelemez ‘onun yakalaması var’ dedi. Annem, babam, kardeşim ve ben yaralıydık. Ambulans geldi hastaneye gittik. Tedavi sonrası karakola ifade verip geldik. Olay günü eşim ‘para varsa sütçüye borcumuzu verelim’ dedi. IBAN’ı istedim. O ara oğlum bisikletten düşmüş. Oğluma ve kızıma küfürler etti. Çiçeklerin orada üzümün yanında bıçağı gördüm. Belime taktım. Sonra gözümün önü karardı. Camiye ne zaman gittim nasıl gittim bilmiyorum. Annemi dövmesi, kız kardeşime ve erkek kardeşime sövmesi sürekli tehditlerinden bıktım. ‘Şimdi de sövsene’, ‘tehdit etsene’ dedim. ‘Şimdi de aynısını yapsana’ dedim. Birisi bana sarılmış sallıyor, ‘bıçağı bırak’ diye silkeliyordu. Üstüm hep kandı. Kendime geldim. Polisi aradım olayı anlattım. ‘Sizden tek isteğim, evde tutuklayın çocuklarımı göreyim’ dedim. Polislere evde teslim oldum. Benim ocağımı neden yıktınız? Tasarlamadım. Beraat talebim yok. Ben yaptığımdan pişmanım. Keşke bunlar olmasaydı. 7-8 sene arkamı döndüm gittim. Eşine, “şimdi git kocanın leşini topla’ dedim. Ben buraya kendimi savunmak için gelmedim. Gerçekler ortaya çıksın diye geldim” diyen sanık Y.Ş. bugünki ifadesinde, “Anlaşılmak istiyorum. Mağdur melekmiş ben şeytanmışım gibi aktarılmış. Ben kendimi anlatmak istiyorum. Ben tahliyemi ve beraatimi talep etmiyorum. Savunmam kayıtlara eksik geçmiştir. Maddi eylemin cezasını çekmek istiyorum. Ben keyfi birini öldürmek için evimden çıkmadım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.