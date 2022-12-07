Campanharo: Çok güzel bir atmosferimiz var

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kampa giren Kayserispor günü tek idmanla tamamladı. Brezilyalı futbolcu Campanharo idman öncesi açıklama yaptı. Campanharo, “Takım içerisinde çok güzel bir atmosferimiz var. Aynı zamanda antrenmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. Bu dönem sıkı çalışmak bizim için çok önemli. Bir hazırlık maçı yaptık. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Takım içindeki atmosfer güzel. Takım arkadaşlarımızla iyi zaman geçiriyoruz. Bu çalışma ligin bundan sonrası için çok önemli. Bu süreci iyi geçirip ligi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz” açıklamasında bulundu.