Can dostlar için kedi evleri

Yaptığı her çalışmada gönül belediyeciliği ile hareket eden Melikgazi Belediyesi, parklara sokak kedileri için kedi evleri yaptı.

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  • 29.05.2023 10:39
  • Güncelleme: 29.05.2023 14:08
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Can dostlar için kedi evleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yaptığı her çalışmada gönül belediyeciliği ile hareket eden Melikgazi Belediyesi, parklara sokak kedileri için kedi evleri yaptı.

Yapılan işler yanında sokak hayvanlar içinde çalışmalar yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sevimli küçük dostlarımız bu hayatta bizlerin dilsiz dostlarıdır. Onların sesi, güvencesi, koruyucuları belediyeler olarak biz olmalıyız. Sevimli dostlarımızın sağlıklı yaşam şartlarında hayatlarını idame ettirmesi için ilçemizin birçok parkına kedi evleri yerleştirdik. Buralara belediyemiz ekipleri tarafından sürekli mama bırakılmakta; temizlik ve bakımları da yapılıyor. Melikgazi Belediyesi olarak sokak hayvanlarını unutmadık. Kedi evleri, ilçe genelinde talep ve tespit ile belirlenecek farklı noktalara yerleştirilmeye devam edeceğiz. Kedi evleri yapımı ve dağıtımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın ricamız kedi evlerimize sahip çıkmalarıdır. Bizler tüm canlıların yaşam hakkını savunuyor ve bu doğrultuda üzerimize düşen ne varsa yapmak için çaba harcıyoruz. Kedilerimiz için yaptığımız minik evlerin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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