Can dostların huzurlu yuvası Talas Pati Evi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 4 yıl önce hizmete açılan Talas Pati Evi, minik dostlara yuva sıcaklığı sağlamaya devam ediyor.

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  • 11.12.2023 14:33
  • Güncelleme: 11.12.2023 15:32
Can dostların huzurlu yuvası Talas Pati Evi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 4 yıl önce hizmete açılan Talas Pati Evi, minik dostlara yuva sıcaklığı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye’de sokak köpeklerinin durumu gündemdeki yerini korumaya devam ederken Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekare alana kurulan Talas Belediyesi Geçici Hayvan Barınma ve Yaşam Merkezi’nde hem hasta ve bakıma muhtaç patiler tedavi oluyor hem de başıboş köpekler rehabilite ediliyor. Başkan Mustafa Yalçın’ın ‘100 Ağartan Projeler’ olarak adlandırılan projeleri arasında yer alan ve göreve gelmesinin hemen ardından 2019 yılında hizmete açılan Talas Pati Evi, yüzlerce patiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de doğal ortama sahip en uygun barınma evi olan ve 17 ayrı bölümün bulunduğu pati evinde yavrular, yaralılar ve yaşlı can dostlara doğal ortamda özel bakım veriliyor. 5 mağaranın yer aldığı pati evinde, açıldığı günden bu yana toplam 7 bin 850 köpek barındı ve bunlardan bin 171’i hayvanseverler tarafından sahiplenildi. İsteyen vatandaşların patileri sevebildiği ve sahiplenebildiği pati evi haftanın 7 günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından da gezilebiliyor.

Öte yandan Talas Belediyesi Pati Evi’ni, nüfusu 75 bin den fazla olan belediyelerin geçici barınma merkezi yapma zorunluluğundan yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirerek örnek bir uygulamaya imza atmıştı.

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İHA

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