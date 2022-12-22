Çanakkale Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey Semineri

Kültür sanat etkinliklerine devam eden Melikgazi Belediyesi, 'Çanakkale Şehidi 33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey' için torunu Erdal Kabatepe tarafından öğrencilere seminer düzenledi.

PAYLAŞ
  • 22.12.2022 15:48
  • Güncelleme: 22.12.2022 16:16
  • 79
Çanakkale Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey Semineri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kültür sanat etkinliklerine devam eden Melikgazi Belediyesi, ’Çanakkale Şehidi 33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey’ için torunu Erdal Kabatepe tarafından öğrencilere seminer düzenledi.

Çanakkale ve şehitleri adına program düzenlemekten gurur ve mutluluk duyduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak ecdadımızı yad etmek, milli değerlerimize ve kahramanlarımıza sahip çıkmak için birçok kesime yönelik kültürel programlar düzenliyoruz. Binbaşı Ali Faik Bey’in torunu Erdal Kabatepe Bey, o yıllarda büyük kahramanlıklara imza atan değerli komutanın hayatını ve savaş yıllarındaki hikâyelerinden örnekler sundu. Öğrencilerin gözyaşları içinde merakla dinlediği programda Erdal Bey, dedesi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ali Faik Bey metin ve sakinliği ile bilinen demir kalpli kıymetli bir komutan imiş. Binbaşı Ali Faik Bey Çanakkale Savaşı’nda kardeşinden beş gün sonra şehit düşüyor. Erdal Hocamıza belediyemiz ve öğrenciler adına çok teşekkür ederim. Ayrıca Ahmet Nedim Hocamıza da teşekkür ederim. Hakikaten insanların kalbine ve ruhuna dokunan bir şekilde Çanakkale’yi bizlere aktardılar. Gençlerimizin bu tür zaferleri ve kahramanlarını anması, bilmesi ve tanıması çok önemli. Bütün çabamız ahde vefa adına şehitlerimize. Bu tür programlarda ecdadımızın bu vatan için neler yaptıklarına, kanını, canını ve göz yaşını dökenlerin bu vatan için neler verdiklerini anlamaya bakalım. Bu memleketin bağımsızlığı için kanını, canını ve gözyaşlarını şu topraklara dökmüş tüm vatan evlatlarını dua ve rahmetle anıyorum” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomtaş yeniden tarih sahnesinde

Tomtaş yeniden tarih sahnesinde

Erciyes'te sezon açıldı: Hedef 3 milyon turist

Erciyes'te sezon açıldı: Hedef 3 milyon turist

Asgari Ücret Belirlendi

Asgari Ücret Belirlendi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendi ürettiğimiz asfalt ile rekor tasarruf elde ettik'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendi ürettiğimiz asfalt ile rekor tasarruf elde ettik'

Büyükkılıç: 'İstiklal Şairimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum'

Büyükkılıç: 'İstiklal Şairimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum'

Mostar'da 'Kat'ı Sanatı Atölye Çalışması' yapıldı

Mostar'da 'Kat'ı Sanatı Atölye Çalışması' yapıldı

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey Semineri

Çanakkale Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey Semineri

Kayseri Şeker Pancar Bedelini Ocak'ta Ödeyecek

Kayseri Şeker Pancar Bedelini Ocak'ta Ödeyecek

DAHA FAZLA
8 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı

8 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı

Bakan Akar: 'Kayserililer her zaman her konuda devletin yanında olmuşlardır'

Bakan Akar: 'Kayserililer her zaman her konuda devletin yanında olmuşlardır'

Talas'ta Nurullah Genç'ten Altın Öğütler

Talas'ta Nurullah Genç'ten Altın Öğütler

KUMSmall'da sergi ve fuar açıldı

KUMSmall'da sergi ve fuar açıldı

Güven Timleri 'Güven' veriyor

Güven Timleri 'Güven' veriyor