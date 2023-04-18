Çanakkale muharebelerinin anma günü için Kayserili annelere çağrı

26., 27. ve 57. Alayı Yaşatma Gönüllüleri ülkenin tüm annelerini 108 yıl sonra ilk kez Çanakkale'de toplayacak. Bu kapsamda 26., 27. ve 57. Alayı Yaşatma Gönüllüleri Kayseri İl Temsilciliği Kayserili annelerini Seddülbahir'e götürecek. İl Temsilcisi Dr. Sema Karaoğlu, ‘Mehmet, Geldim Oğlum’ adı altındaki etkinliğe Kayserili annelerini davet etmek için Kayseri Lisesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Dr. Karaoğlu, 25 Nisan saat 14:30 da Seddülbahir'de Çanakkale muharebelerinin anma gününde Kayserili annelere çağrıda bulundu. Kayseri Lisesi önünde basın açıklaması yapan Dr. Karaoğlu, “Çanakkale muharebeleri sadece bir milletin değil insanlık tarihinin en büyük muharebelerinden biridir. 1892 yılında Osmanlı döneminde kurulmuş olan Kayseri Lisesi öğrencileri de Çanakkale muharebelerine katılmışlardır. Öğrencilerden bazıları gönüllü olarak muharebelere katılırken bazıları da zorunlu olarak askere alınmıştır. Tarihi Kayseri Lisesinin mezuniyet defterinde 1915-1916 eğitim öğretim yılına ait sayfada Osmanlıca "Bu sene teşekkül itmemiştir." yazar. Bu sözler tarihi gerçeği gözler önüne sermektedir. Kayseri lisesi öğrencilerinin de içinde bulunduğu Mehmetçikler General Hamilton'un 25 Nisan Günü Seddülbahir bölgesine çıkartmış olduğu düşman birlikleri ile karşılaşmış ve düşman kuvvetlerinin ilerlemesine engel olmuştur. Seddülbahir Çanakkale muharebelerinin en önemli mevzilerinden biridir. Kayseri Lisesi tıpkı Sakarya meydan muharebesinde olduğu gibi Çanakkale Kara muharebesinde de şehitler vermiştir. Seddülbahir'deki topraklarımız binlerce Türk ve düşman askerlerinin kanı ile sulanmıştır” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHİTLERİMİZİ ANMAYA GİDİYORUZ’

Çanakkale’nin Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği büyük mücadelenin sembolü olduğunu dile getiren Dr. Karaoğlu, “Biz Kayseri anneleri olarak bu muharebelerin acılarını, yıkıntılarını, yitirilen hayatları yüreğimizde hissediyoruz. 25 Nisan'da Seddülbahir'e Türk askerinin cesaret ve azmi ile kazandığı zaferi kutlamaya ve şehitlerimizi anmaya gidiyoruz. 100 yıldır Anzakların yaptığı anma törenlerini biz bu yıl hep birlikte ilk kez gerçekleştireceğiz. 108 yıl sonra 25 Nisan'da Türkiye'nin 7 bölgesinden, bütün şehirlerinden gelen anneler gibi Kayseri anneleri olarak biz de orada olacağız. Seneye inşallah Anzaklarla beraber aynı anda onlar denizden Arıburnuna gelirken bizler de onları karada bekleyeceğiz ve 1934 yılında Atatürk'ün Anzak analara verdiği cevap doğrultusunda barış içinde anma törenlerini birlikte gerçekleştireceğiz. Çağrımızdır, 25 Nisan saat 14:30 da Seddülbahir'de Çanakkale muharebelerinin anma gününde gelin hep birlikte olalım. Bu çağrı bir milli şuurun yeniden diriliş çağrısıdır. Çanakkale'de kefensiz yatan, kimsesiz kalmış, kemikleri sağa sola dağılmış Mehmet'in çağrısıdır. Bu çağrı annem annem diye seslenen isimsiz yatan kahramanların çağrısıdır” şeklinde konuştu.