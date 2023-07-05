Çanakkale ruhu bu sergide bir kez daha canlanacak

Sadece Türkiye tarihinin değil dünya tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi, Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM’de bir kez daha anlatılacak ve kutlanacak. KUMSmall AVM’de 6 Temmuz Perşembe günü açılacak sergiyi gezenler şanlı tarihe tanıklık etme şansı bulacak.

Gerçek tarihi objelerle Çanakkale Sergisi KUMSmall AVM’de açılıyor. Sergi 6 Temmuz Perşembe günü açılacak ve 6-12 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Her türlü yokluk ve yoksulluğa rağmen yazılan destana ait objelerin, küllerinden doğan Türk Milleti’nin neler yapabileceğini gösteren eserler, Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM’de düzenlenecek olan anlamlı sergi ile gösterilecek.