Çanakkale Ruhu Bünyan'da Sahneye Taşındı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 25 Nisan 1915'te başlayan Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenlendi. Programa Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem de katıldı.

Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda, Çanakkale ruhu sahneye taşındı. Öğrencilerin sergilediği tiyatro gösterisi ve okudukları şiirler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Salonda bulunan katılımcılar, Çanakkale’de yazılan kahramanlık destanını bir kez daha derinden hissetti. Program sonunda konuşan Kaymakam Yücel Erdem, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
(RHA)

Haber Merkezi

