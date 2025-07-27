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  • Çanakkale Ruhu Genç Nesillerle Buluşuyor: Kayseri'de 9 Yıllık Vefa Yolculuğu

Çanakkale Ruhu Genç Nesillerle Buluşuyor: Kayseri'de 9 Yıllık Vefa Yolculuğu

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Türkiye Genel Merkezi, Kayseri'de tam dokuz yıldır gönüllü çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Ruhu Genç Nesillerle Buluşuyor: Kayseri'de 9 Yıllık Vefa Yolculuğu

Dernek Başkanı Rıza Yağan, derneğin kuruluş amacını şu sözlerle özetliyor:

“7’den 77’ye herkes için Çanakkale Savaşı’nın ve Milli Mücadele’nin ruhunu yaşatmayı hedefliyoruz. Gelecek nesillerimize vatanımızın, bayrağımızın ne zorluklarla kazanıldığını anlatmak istiyoruz. Milli birliğimizi bu bilinçle koruyabiliriz.”

Çanakkale Ruhu Genç Nesillerle Buluşuyor: Kayseri'de 9 Yıllık Vefa Yolculuğu

Dernek bünyesindeki 90 kişilik genç kadro, Kayseri Valiliği onaylı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen protokol çerçevesinde, üç yıldır Kayseri'deki tüm okullarda bilgilendirici programlar düzenliyor. Sertifikalı eğitmenler tarafından hazırlanan tiyatro oyunları ve etkinlikler, öğrencileri tarihle buluşturuyor.

Aynı zamanda Çanakkale Şehitlik ziyaretleriyle gençler ve şehit-gazi yakınları, Çanakkale’nin tarihi atmosferinde o dönemin ruhunu birebir deneyimleme fırsatı buluyor.

Dernek, gönüllü gençleri aralarında görmek istiyor. “Vatan sevgisini yüreğinde taşıyan herkesi bizimle birlikte bu yolculuğa davet ediyoruz,” diyen Yağan, çağrısını Kayseri halkına iletiyor.

Çanakkale Ruhu Genç Nesillerle Buluşuyor: Kayseri'de 9 Yıllık Vefa Yolculuğu

 

Haber Merkezi

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