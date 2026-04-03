Çanakkale Ruhu Tiyatro Oyunu İzleyicileri Tarihe Yolculuğa Çıkardı

Kültürel Bir Dokunuş

Kayseri’nin kültürel yaşamına önemli bir katkı sunan Birlik Vakfı, milli mücadele bilincini tiyatro sahnesine taşımayı başardı. Genel Sanat Yönetmeni Arife Güler Kaftancı’nın yönetimindeki tiyatro kulübü, uzun bir hazırlık sürecinin ardından izleyici karşısına çıktı. Kostümlerin titizlikle hazırlandığı, dekorun özenle tasarlandığı ve cephe gerisindeki hikayelerin ustalıkla işlendiği oyun, dolu salondan büyük beğeni topladı.

Duygusal Anlar ve Teşekkür Konuşması

Oyun sonunda Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, izleyicilere hitaben duygusal bir teşekkür konuşması yaptı. Şehitlerin mirasına sahip çıkmanın bir vefa borcu olduğunu vurgulayan Bulut, “Birlik Vakfı olarak şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmayı asla ihmal etmeyeceğiz. Atalarımızın kanıyla sulanan bu topraklar kolay kazanılmadı; her bir karışında büyük bir bedel ve sarsılmaz bir iman var. Başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızın ruhları şad olsun” dedi.

Plaket Töreni ve Ekibe Teşekkür

Gecenin sonunda, Başkan Bilal Habeş Bulut, oyunun başarısında büyük katkısı olan Genel Sanat Yönetmeni Arife Güler Kaftancı’ya bir plaket takdim etti. Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan Bulut, tarih bilincini aşılamaya devam edeceklerini belirterek tüm ekibi tebrik etti.

Bu anlamlı etkinlik, Kayseri’de kültürel bir hafıza oluşturma çabalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.