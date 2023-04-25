Çanakkale Savaşı Anlatıldı

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 25 Nisan Çanakkale Savaşı Kara Harekatı’nın başlangıcı dolayısıyla Kayseri’de program düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Çanakkale Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen programa, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda, bir konuşma yapan Dernek Başkanı Rıza Yağar, “Yıldırım Beyazıt Mahalle’mizde bulunan Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın şehrimizde olması bu tarz hizmetleri daha çok verebileceğimiz anlamına gelir. Çünkü Çanakkale’ye Tarihi Alan Başkanlığı’na yabancı turistler geliyor. Orada program yapıyorlar. Burada yer alan genç yavrularımız da inşallah bu günlerin önlemini daha iyi anlarlar” ifadelerini kullandı.

Programda, Çanakkale Savaşı tiyatro gösterisi yapılırken, 10 yaşındaki Elizan Aksoy da İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu.