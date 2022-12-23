Çanakkale Şehidinin torunundan duygu dolu söyleşi

Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen program ile kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe, Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, Ali Faik Bey'in hayatı ve Çanakkale Zaferi konusunda söyleşi yaptı.

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  • 23.12.2022 16:43
  • Güncelleme: 23.12.2022 17:09
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Çanakkale Şehidinin torunundan duygu dolu söyleşi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen program ile kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen Binbaşı Ali Faik Bey’in torunu Erdal Kabatepe, Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelerek, Ali Faik Bey’in hayatı ve Çanakkale Zaferi konusunda söyleşi yaptı.

Söyleşiye Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve öğrenciler katıldı. Söyleşide Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin açılış konuşmasının ardından söz alan Erdal Kabatepe, ‘Ben Binbaşı Ali Faik Bey’ ismiyle kitaplaştırdığı Çanakkale şehidi dedesi Binbaşı Ali Faik Bey ve onun kardeşi şehit Teğmen Mehmet Fevzi Bey’in hayatları üzerinden Çanakkale Destanının duyulmayan bilinmeyen ayrıntıları hakkında konuştu.

Çanakkale Zaferi’nde 5 gün arayla bir evden iki subay kardeşi şehit veren tek aile olduklarını belirterek konuşmalarına başlayan Kabatepe, “Dedemin günlüğünden ve titizlikle okuduğum tarihi belgelerlerden yararlandığım bu kitabı hazırlamak 12 yılımı aldı. Ben asker değilim ama ailemden dolayı askerliğin ne demek olduğunu iyi biliyorum. Bu sebeple bütün askerlerimize borçlu olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Çok zor şartlarda yedi düvele karşı savaşmış şanlı ordumuzun en belirgin özelliği ise zor şartlara rağmen ahlaki ilkelerinden asla ödün vermemesidir. Bizler zaferimizi bu ahlakımıza ve askerlerimizin sıkı dostluğuna borçluyuz” dedi.

İki ayrı oturumda söyleşisini gerçekleştiren Erdal Kabatepe’yi Develi’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Sağlık problemlerine rağmen bizleri kırmayarak engin bilgi ve tecrübelerini gençlerimiz ve bizlerle paylaşan kıymetli büyüğümüz Erdal Kabatepe’ye şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizi özellikle Çanakkale Zaferini bir kez daha hatırlatarak ufkumuzu açan Erdal Kabatepe’ye Allah’tan hayırlı uzun ömürler diliyorum. İnşallah en kısa zamanda yine kendisini misafir etmek isteriz. Develi Belediyesi olarak gençlerimize tarih şuuru kazandırmak için seminer ve paneller düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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