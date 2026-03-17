'Çanakkale: Tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer'

Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünü gurur ve minnetle anıyoruz. Çanakkale’de, imkânsızlıklar içerisinde fakat büyük bir iman ve kararlılıkla mücadele eden ecdadımız, vatan toprağını savunurken tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer kazanmıştır.”

Çanakkale’nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını belirten Büyükkılıç, bu destanın aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu kaydederek, “Çanakkale, milletimizin inancı, cesareti ve fedakârlığıyla yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Anadolu’nun dört bir yanından gelen Mehmetçikler, aynı bayrak altında kenetlenerek vatanı için canını ortaya koymuş, ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihe altın harflerle yazdırmıştır” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’deki liderliğine de dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Çanakkale’de gösterilen kahramanlık, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızın ve Mehmetçiğimizin üstün fedakârlığı sayesinde büyük bir zafere dönüşmüştür. Atatürk’ün savaş sonrasında Anzak askerlerinin annelerine hitaben söylediği ‘Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır’ sözleri ise Türk milletinin savaşta dahi insanlığını ve merhametini kaybetmediğinin en güçlü göstergelerinden biridir.”

Çanakkale ruhunun bugün de milletin en büyük gücü olduğunu ifade eden Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Çanakkale ruhu; birliktir, beraberliktir, dayanışmadır, kardeşliktir. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızdan miras kalan bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.