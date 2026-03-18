Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde şehitler dualarla anıldı

Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törene Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Kadircan Kottaş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, rektörler, STK temsilcileri, şehit ve gazi aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Şehitlik anıtına çelenklerin konulmasının ardından Üsteğmen Murat Özkan tarafından günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirirken, lise öğrencisi Mustafa Uğur Özkan Çanakkale Şehitleri’ne isimli şiiri okudu. Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Bugün burada aziz milletimizin istiklali ve istikbali uğruna yazdığı en büyük destanlardan biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111.sene-i devriyesini idrak etmek ve bu mukaddes vatan uğruna bir daha geri dönmemek için gidenleri tarihe destanlar yazdıran kahramanları yad etmek, hatırlamak, hatırlatmak ve vatan uğrun toprağa düşen aziz şehitlerimize dualar göndermek için toplanmış bulunmaktayız. Çanakkale bir savaşın ötesinde yedi düvele karşı binlerce vatan evladının istiklal ve istikbal sevdasıyla çağrıldığı bir cephedir. Vatan müdafaası uğruna cepheye koşan kahramanlarımızın yazdığı büyük bir varoluş destanıdır” ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek’in şeref defterini imzalamasının ardından protokol tarafından şehit mezarları ziyaret edildi ve kabirlere karanfil bırakıldı. Kartal Şehitliği'ndeki törenin ardından Asri Mezarlık Polis Şehitliği de ziyaret edilerek şehitler anıldı. Sonrasında ise Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.