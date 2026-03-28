Çanakkale Zaferi’nin 111. yılına özel anma programı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü kapsamında düzenlenen “Bir Milletin Fedakârlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti: Çanakkale” programına katıldı. Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Muammer Topsakal ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile KAYMEK öğrencileri ve veliler katıldı.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programı, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken, Çanakkale ruhunu yansıtan içerikleriyle duygu dolu anlara sahne oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın olmazsa olmaz olan dönemlerden birisinin de 18 Mart 1915 gününün olduğunu kaydetti.

Bugün de o ruha ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın önderliğinde mazlum insanların birliğine, beraberliğine çok ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu anlayış içerisinde gençler sizleri seviyoruz. Ülkemizin geleceği olarak sizleri hazırlamak, bu vatana, bu millete, ay yıldızlığı Türk bayrağımıza layık olacak şekilde yetiştirmek bizim olmazsa olmazımızdır. Sizleri çok seviyoruz, sizlerin donanımlı, eğitimli, özgüven içerisinde geleceğe ümitle bakmamıza vesile olacak şekilde yetişmeniz için çırpınıyoruz. Siz Çanakkale ruhundan ilham alan bu milletin asil evlatlarısınız. Siz Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin, Abdulhamit hanların neslisiniz. Biz Osmanlıyız, biz Selçukluyuz, biz Cumhuriyetiz. Tarih şuuruyla, Çanakkale ve İstiklal Savaşı ruhuyla, Kayseri’nin güzel evlatları olarak sizleri yetiştirmemiz lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif’in ve İstiklal Savaşı kahramanlarının yolundan giden nesilsiniz. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber; sana ağuşunu açmış duruyor Hz. Peygamber. Siz, o Peygamber’in ümmetisiniz. Alnınızdan öpüyor, iyi ki varsınız diyorum. Her birinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Program kapsamında sahnelenen gösteriler ile öğrencilerin performansları ve mehteran marşları izleyicilerden tam not alırken, katılımcılar Çanakkale ruhunu bir kez daha derinden hissetti.