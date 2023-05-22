Canbolat'tan arpa yaprak yanıklığı hastalığı uyarısı

Yozgat'ın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, arpa yaprak yanıklığı hastalığına karşı, çiftçileri uyardı.

PAYLAŞ
  • 22.05.2023 16:14
  • Güncelleme: 22.05.2023 16:14
  • 33
Canbolat'tan arpa yaprak yanıklığı hastalığı uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, arpa yaprak yanıklığı hastalığına karşı, çiftçileri uyardı.

Canbolat, son günlerde hemen hemen her gün yağmur yağması nedeniyle oluşan arpa yaprak yanıklığı hastalığının, 4 ile 25 C arasındaki sıcaklıklarda ve yağmurlu havalarda meydana geldiğini ifade ederek “Arpa yaprak yanıklığı hastalığı daha çok yaprak ayasında görülmekle beraber kında, boğumlarda, sapta ve başakta da ortaya çıkmaktadır.

Hastalık; önce gri-yeşil, mavimsi bir renkte, oval ve düzgün olmayan yağlımsı lekeler şeklinde, daha sonra lekelerin orta kısmı beyazımsı gri, kenarları da koyu kahverengi ve farklı ölçülerde görülmektedir. Arpa yaprak yanıklığı hastalığı, Türkiye’de arpa yetiştirilen hemen hemen tüm bölgelerde görülebilmektedir” dedi.

Hastalığın genellikle bitkilerde kardeş sayısını ve bin tane ağırlığını azaltarak üründe kayıplara yol açtığını vurgulayan Canbolat “Verimde oluşacak kayıplar; hastalığın başladığı döneme bağlı olarak, % 30-40 oranına kadar yükselmektedir. Enfeksiyon zamanı ve özellikle bitkide üst yaprakların enfekte olduğu koşullarda elde edilecek üründe kayıplar artmaktadır. Arpa çeşitlerinde kardeşlenme döneminden sonra enfekte edildikleri takdirde, verim kayıplarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Arpa ekimi yapan üreticilerimizin ekinlerini kontrol etmeleri, herhangi bir hastalık belirtisi gördüğünde il ve ilçe Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Serbest Bölge'ye 1 kilometrelik yeni yol yapıldı

Kayseri Serbest Bölge'ye 1 kilometrelik yeni yol yapıldı

Başkan Cabbar'dan Elbistan Develi Konteyner Kent e ziyaret

Başkan Cabbar'dan Elbistan Develi Konteyner Kent e ziyaret

Tomarza Kız Öğrenci Yurdu inşaatı devam ediyor

Tomarza Kız Öğrenci Yurdu inşaatı devam ediyor

Bakan Akar'dan Kayserispor'un Yunan stoperine büyük sürpriz

Bakan Akar'dan Kayserispor'un Yunan stoperine büyük sürpriz

Kamil Akçadırcı'ya Kayseri OSB'de yeni görev

Kamil Akçadırcı'ya Kayseri OSB'de yeni görev

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de havlu mu attı?

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de havlu mu attı?

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine 77 kuruşluk zam

Benzine 77 kuruşluk zam

Freni tutmayan kamyonet mezarlığa uçtu

Freni tutmayan kamyonet mezarlığa uçtu

DAHA FAZLA
11 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

11 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Operasyonla 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonla 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sinan Oğan kimi destekleyeceklerini nihayet açıkladı

Sinan Oğan kimi destekleyeceklerini nihayet açıkladı

Güven timleri, 1 haftada aranan 11 kişiyi yakaladı

Güven timleri, 1 haftada aranan 11 kişiyi yakaladı

Kayseri'de 'Türk Mutfağı' şöleni

Kayseri'de 'Türk Mutfağı' şöleni