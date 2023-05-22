Canbolat'tan arpa yaprak yanıklığı hastalığı uyarısı

Yozgat’ın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, arpa yaprak yanıklığı hastalığına karşı, çiftçileri uyardı.

Canbolat, son günlerde hemen hemen her gün yağmur yağması nedeniyle oluşan arpa yaprak yanıklığı hastalığının, 4 ile 25 C arasındaki sıcaklıklarda ve yağmurlu havalarda meydana geldiğini ifade ederek “Arpa yaprak yanıklığı hastalığı daha çok yaprak ayasında görülmekle beraber kında, boğumlarda, sapta ve başakta da ortaya çıkmaktadır.

Hastalık; önce gri-yeşil, mavimsi bir renkte, oval ve düzgün olmayan yağlımsı lekeler şeklinde, daha sonra lekelerin orta kısmı beyazımsı gri, kenarları da koyu kahverengi ve farklı ölçülerde görülmektedir. Arpa yaprak yanıklığı hastalığı, Türkiye’de arpa yetiştirilen hemen hemen tüm bölgelerde görülebilmektedir” dedi.

Hastalığın genellikle bitkilerde kardeş sayısını ve bin tane ağırlığını azaltarak üründe kayıplara yol açtığını vurgulayan Canbolat “Verimde oluşacak kayıplar; hastalığın başladığı döneme bağlı olarak, % 30-40 oranına kadar yükselmektedir. Enfeksiyon zamanı ve özellikle bitkide üst yaprakların enfekte olduğu koşullarda elde edilecek üründe kayıplar artmaktadır. Arpa çeşitlerinde kardeşlenme döneminden sonra enfekte edildikleri takdirde, verim kayıplarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Arpa ekimi yapan üreticilerimizin ekinlerini kontrol etmeleri, herhangi bir hastalık belirtisi gördüğünde il ve ilçe Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.