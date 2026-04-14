  • Canlı Yayında Sürpriz Anlar: İşçiler Stüdyoyu Bastı

Kayseri'de bu kez canlı yayında alışılmışın dışında, anlamlı ve coşkulu anlar yaşandı. HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz'un TV Kayseri ekranlarında katıldığı program sırasında, sendika üyeleri sürpriz bir şekilde stüdyoya girdi.

Mustafa YAĞMUR

Ancak “sürpriz ziyaret” bu kez farklı bir atmosfere sahne oldu…

Ellerinde çiçeklerle stüdyoya giren Hizmet-İş Sendikası üyeleri, canlı yayında Başkan Yavuz Navruz’a desteklerini ve birlik mesajlarını iletti. Coşkulu kalabalık zaman zaman sloganlar atarak desteğini dile getirirken, stüdyo alkış sesleriyle yankılandı.

Çiçek takdimiyle birlikte gerçekleşen sürpriz ziyaret, kısa süreli şaşkınlığın ardından samimi ve duygu yüklü görüntülere sahne oldu. Program, bu anlamlı ve sürpriz jestin ardından kaldığı yerden devam etti.

Kayseri’de birlik, beraberlik ve teşkilat ruhunun güçlü bir yansıması olarak kayda geçen bu anlar, izleyicilerden de büyük beğeni topladı.

