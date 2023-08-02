Cardoso: 'Önce takımın başarısı'

Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, yeni sezonda gollerine devam edeceğini ifade ederek "Önde elbette takımın başarısı" dedi.

Taraftarla Buluşma projesi çerçevesinde Kayserispor Store’da sarı kırmızılı takıma gönül verenler ile bir araya gelen ve forma, atkı imzalayan Cardoso, yeni sezon için umutlu konuştu.

Kayserispor’un başarılı bir dönem geçirmesi adına iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Cardoso, "Gol olsun asist olsun takımıma destek olmak istiyorum. Şahsım adına değil takım adına başarı diliyorum. Bu sene içerisinde iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. En iyi şekilde lige hazırlanıyoruz. Bu sezonda en iyi dereceyi elde etmek için çabalayacağız. Gollerime ve asistlerime devam edeceğim ama önemli olan takımın başarısı" dedi.