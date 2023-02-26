Carlos Mane 2'inci golünü attı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un kanat oyuncusu Carlos Mane, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.

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  • 26.02.2023 15:27
  • Güncelleme: 26.02.2023 17:24
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Carlos Mane 2'inci golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’un kanat oyuncusu Carlos Mane, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-1 yenen Kayserispor’da Carlos Mane sergilediği performans ve attığı golle taktir topladı. Maçın 6. dakikasında Miguel Cardoso’nun pasını iyi değerlendiren ve topu ağlarla buluşturan Carlos Mane, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Son 3 maçta 2 gol atan Carlos Mane, sarı kırmızılı forma altında attığı gol sayısını 2’ye yükseltti.

Carlos Mane bu sezon ilk golünü İstanbulspor’a atarken ikinci golünü ise Giresunspor’a atmanın sevincini yaşadı.

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İHA

Kayseri Gündem
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Carlos Mane 2'inci golünü attı

Carlos Mane 2'inci golünü attı

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