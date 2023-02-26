Carlos Mane 2'inci golünü attı
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un kanat oyuncusu Carlos Mane, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.
- 26.02.2023 15:27
- Güncelleme: 26.02.2023 17:24
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Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’un kanat oyuncusu Carlos Mane, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-1 yenen Kayserispor’da Carlos Mane sergilediği performans ve attığı golle taktir topladı. Maçın 6. dakikasında Miguel Cardoso’nun pasını iyi değerlendiren ve topu ağlarla buluşturan Carlos Mane, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Son 3 maçta 2 gol atan Carlos Mane, sarı kırmızılı forma altında attığı gol sayısını 2’ye yükseltti.
Carlos Mane bu sezon ilk golünü İstanbulspor’a atarken ikinci golünü ise Giresunspor’a atmanın sevincini yaşadı.