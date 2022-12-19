Çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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  • 19.12.2022 10:11
  • Güncelleme: 19.12.2022 10:20
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Çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Caddesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 DA 285 plakalı otomobil, 38 ZU 445 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan ve yaralanan M.B. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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