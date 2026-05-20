Çarşı Melikgazi’de Katre Gençlik Orkestrası konseri ile 19 Mayıs coşkusu

Melikgazi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinlikte Çarşı Melikgazi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Katre Gençlik Orkestrasının konserine ev sahipliği yaptı.

Konsere katılarak gençler ve çocuklarla 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bir gün. Cenabı Allah bir daha bu ülkeye Kurtuluş Savaşı göstermesin. 19 Mayıs Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği önemli ve anlamlı bir gençlik bayramı. Bugün hür bir şekilde bir aradayız. Ülkemizin dimdik ayakta olduğu, bayrağımızın gönderde olduğu, ülkemizin giderek geliştiği, geleceğe çok iyi bir şekilde taşındığı bir dönemde gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladık. 19 Mayıs’a özel bu güzel etkinlikte gençlerimizin enerjisi, coşkusu ve mutluluğu görülmeye değerdi. Allah tüm gençlerimize hayırlı, güzel yazgılar yazsın. Onlara geleceğe en iyi şekilde hazırlanmayı nasip etsin. Rabbim ülkemizi ilelebet payidar etsin. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese ve bu anlamlı konser için Göksel Torunoğlu Hocamıza, ekibine ve Katre grubuna teşekkür ediyorum. Çarşı Melikgazi Kayseri'ye bir renk kattı. Burası sadece Kayseri'ye değil ülkemize güzel bir örnek olacak. Bir gıda AVM'si olarak planladı. Henüz resmi açılışını yapmadık daha ufak tefek ilave edeceğimiz bazı sürprizlerimiz var. Onları da ilave ettikten sonra resmi açılışımızı yapacağız. Kayseri’nin ürünlerini, firmalarını burada tüm Türkiye’ye tanıtacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu büyük bayramı emanet ettiği geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimizle bir arada olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Bu vesile ile bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.