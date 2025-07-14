Çarşı Melikgazi'de Son Dokunuşlar: Açılışa Sayılı Günler Kaldı!

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılan asfalt çalışmasının ardından Çarşı Melikgazi’nin çok daha güzel bir yer haline geleceğini ifade ederek, açılış için geri sayımın başladığını belirtti. Başkan Palancıoğlu, “Çarşı Melikgazi’de son aşama olan asfalt çalışmamızı yapıyoruz. İnşallah asfalt çalışması bittikten sonra burası çok daha güzel bir hale gelecek. Emeği geçen arkadaşlarımızın eline sağlık. Çarşı Melikgazi birkaç ay içerisinde şenlenecek ve açılışını hep beraber yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun,” dedi.

Çarşı Melikgazi, Türkiye’de benzeri bulunmayan, yalnızca Avrupa’da örnekleri olan bir projeyle, 7 gün boyunca açık olacak. İçerisinde meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satılacağı, ayrıca yerel tatların tanıtılacağı Sofra Melikgazi ile birlikte, Melikgazi’ye kazandırılacak bu proje için heyecan dorukta. Açılışın ardından, bölge halkının ve ziyaretçilerin keyifli zaman geçireceği bir mekan haline gelmesi bekleniyor.